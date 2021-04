Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari, arriva una pesante multa per il Ravenna

Stangata economica per il Ravenna, multato a seguito della "mancata osservanza dei Protocolli Sanitari” e dell’Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche: a riferirlo, con un comunicato ufficiale, è la FIGC.

Che fa sapere che "rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 1.185,00 (millecentoottantacinque) di ammenda per il Sig. Alessandro BRUNELLI, di € 1.185,00 (millecentoottantacinque) di ammenda per il Sig. Alessandro CAPUCCI, e di € 1.575,00 per la società RAVENNA F.C. 1913 S.p.A.", la stessa cifra dovrà essere versata "nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti"