Ufficiale Maniero lascia i pro a 36 anni: addio alla Turris, passa ai 'cugini' del Savoia

A 36 anni Riccardo Maniero lascia i professionisti. Dopo una lunga carriera tra Serie B e Serie C e le ultime due stagioni trascorse a Torre del Greco, nelle fila della Turris, l'ex Pescara si trasferisce in Serie D e firma un contratto con il Savoia, nonostante avesse un accordo valido per un altro anno con i corallini. Di seguito il comunicato del Savoia:

"Una carriera passata solamente nei professionisti, nonostante un contratto di un altro anno in Serie C, ha preferito scendere di categoria per vestire i nostri colori. Con i suoi 144 gol tra Serie B e C… Riccardo Maniero è un nuovo giocatore del Savoia. Oggi più che mai: avanti Savoia!".