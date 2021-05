Matelica falcidiato dal Covid. Virgili: "Col Renate c'è il dovere di far l'impresa, per chi non cè"

Dal fronte Matelica non ci sono buone notizie, due giorni fa sono stare riscontrare altre positività al Covid-19, e la formazione biancorossa arriverà quest'oggi a Meda molto decimata. E con l'obbligo di battere il Renate, per centrare il passaggio di questo 1° Turno della Fase Nazionale playoff.

Ai canali ufficiali del club, il punto della situazione è stato fatto dal tecnico in deroga Alberto Virgili: “Il Renate è una squadra costruita bene, forte tecnicamente e fisicamente. Nella sfida di andata abbiamo dimostrato di potercela giocare e lo faremo fino in fondo. Stiamo vivendo un periodo particolare, dobbiamo trasformare questa situazione complicata in un momento di crescita. Ora devono venire fuori i frutti dell’autorevolezza con cui il mister ha gestito questo gruppo e lo ha reso autonomo nel pensare e nel fare. Siamo motivati da una ‘condizione anomala’. In questi giorni intensi, molte delle nostre attività ordinarie e le abitudini quotidiane sono cambiate. Molti sono a casa forzatamente. Abbiamo il dovere di compiere l’impresa per chi non c’è”.