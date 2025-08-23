Ufficiale Mattia Virgilio è un nuovo giocatore della Virtus Verona. Ha firmato per un anno

Tramite i propri canali ufficiali la Virtus Verona ha definitivamente annunciato il tesseramento del classe 2006 Mattia Di Virgilio. Di seguito il comunicato:

La Virtus Verona comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive di Mattia Di Virgilio, centrocampista centrale classe 2006, che ha firmato un contratto annuale fino al 30 giugno 2026.

Nato a Napoli il 18 luglio 2006, Di Virgilio è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Venezia. Nelle ultime due stagioni ha indossato la maglia dell’Arzignano Valchiampo, dove ha militato prima nella formazione Primavera e successivamente in prima squadra, facendo il suo esordio tra i professionisti nell’aprile scorso nella sfida contro l’Atalanta U23.

Mancino naturale, Di Virgilio si distingue per le sue qualità tecniche e la rapidità di pensiero, unite a una propensione agli inserimenti offensivi e alla gestione del possesso palla. Centrocampista moderno, è un elemento propositivo e dinamico, pronto a cogliere questa grande occasione nel campionato di Serie C.

La Virtus Verona dà il benvenuto a Mattia e gli augura una stagione ricca di soddisfazioni, crescita e successi in maglia rossoblù.