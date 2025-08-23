Ufficiale
Latina, Capitan Marenco prolunga: ha firmato fino al 2028
Tramite i propri canali ufficiali il Latina ha annunciato il prolungamento di Filippo Marenco fino al 2028. Di seguito il comunicato:
Il Latina Calcio 1932 è lieto di comunicare il rinnovo contrattuale fino al 2028 del difensore classe 2003 Filippo Marenco.
Originario di Bologna e arrivato in nerazzurro nella scorsa stagione, Filippo ha saputo conquistare tutti grazie a una crescita costante e a prestazioni sempre più solide al centro della retroguardia, diventando un punto fermo nello scacchiere di mister Bruno.
Il rinnovo porta con sé anche una notizia speciale:
Marenco sarà il nuovo capitano del Latina Calcio 1932, simbolo di appartenenza, carattere e leadership dentro e fuori dal campo.
