Milan, attesa per la firma di Boniface: e per l'alternativa adesso servirebbe un blitz

Il Milan attende il via libera per tesserare Victor Boniface. Il rinforzo per il reparto offensivo della squadra di Massimiliano Allegri, che intanto stasera scenderà in campo contro la Cremonese a San Siro, sta per essere ufficializzato. A frenare il tutto sono le condizioni fisiche del giocatore, cosa che ha fatto storcere un po’ il naso ai tifosi. Nella giornata di ieri il giocatore ha sostenuto gli esami clinici del caso e non solo. Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la punta ha svolto anche altri esami aggiuntivi.

Attesa per il via libera

Qualora arrivassero oggi le garanzie necessarie, si legge, Boniface metterà la firma sul suo contratto come da prassi e il mister rossonero avrà un suo rinforzo in attacco, altrimenti si dovrà guardare altrove. In caso di semaforo verde, il centravanti dovrà rimettersi in pari con la condizione e potrebbe essere pronto dopo la sosta di campionato.

Ma ora per l'alternativa servirebbe un blitz

In caso di semaforo rosso, in via Aldo Rossi dovranno per forza guardarsi attorno per trovare un’alternativa a Conrad Harder sta sfuggendo. Il giocatore danese infatti sarebbe ad un passo dal Rennes e per provare a strapparlo alla concorrenza transalpina il Milan dovrebbe effettuare un blitz.