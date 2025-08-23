Dalla Spagna: la Juventus ha messo gli occhi su Nico Paz ma trattativa complicatissima
Dalla Spagna circola una clamorosa indiscrezione di mercato: la Juventus avrebbe messo gli occhi su Nico Paz, centrocampista classe 2004 del Como e della nazionale argentina. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Fichajes.net, il talento sudamericano, protagonista di un’ottima stagione in Serie A, è seguito con interesse dai bianconeri.
Tuttavia, l’operazione non si presenta semplice. Due i principali ostacoli: la concorrenza del Tottenham, già in contatto con il giocatore, e la valutazione fissata dal Como, che chiede circa 70 milioni di euro per il cartellino. Una cifra considerata fuori portata per la Juve al momento. Il club bianconero continuerà comunque a monitorare la situazione, nella speranza che possano aprirsi margini per un’eventuale trattativa.