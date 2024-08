Ufficiale Messina, rinforzo in difesa: contratto annuale per l'esperto Antonio Marino

L'Acr Messina comunica l'ingaggio del difensore Antonio Marino. L'esperto classe 88' che vanta ben 113 presenze in Serie B e oltre 180 in Serie C, ha firmato un contratto annuale che lo legherà al club biancoscudato fino al 30/06/2025.