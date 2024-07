Ufficiale Milan Futuro, primo contratto per il promettente Comotto. 25 gol nella scorsa stagione

Il Milan Futuro si assicura la firma di Christian Comotto, uno dei più promettenti talenti del club rossonero. Classe 2008, ha firmato un triennale che lo potrebbe portare a esordire in Serie C. Per ora giocherà in Primavera, anche se è il centrocampista ad avere segnato più gol in campionato - quindici - fra Primavera e Under15. Venticinque i gol in stagione tra gare ufficiali e Nazionale.

Comotto negli scorsi mesi ha esordito in Youth League a 15 anni e 7 mesi, uno dei più giovani di sempre.