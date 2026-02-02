Ufficiale Campobasso, rinforzo sulla corsia sinistra: dal Modena arriva in prestito Olivieri

Il Campobasso FC rafforza la corsia sinistra con Edoardo Olivieri, difensore classe 2005, che arriva in prestito dal Modena FC dopo l’esperienza in Serie C con il Calcio Foggia 1920.

Nato a Verona il 27 ottobre 2005, Olivieri è un terzino sinistro naturale, cresciuto in un percorso formativo strutturato che lo ha visto passare da Virtus Verona e Hellas Verona prima di completare il proprio iter nel settore giovanile del Modena, fino alla formazione Primavera.

Il suo percorso recente lo ha visto protagonista in Serie C: prima alla Pergolettese, poi al Foggia, club con cui è sceso in campo fino alla gara disputata nello scorso turno di campionato.

Dopo quell’impegno, Olivieri ha fatto rientro al Modena, che ne ha quindi disposto il trasferimento in prestito al Campobasso. Una scelta che il difensore spiega così: “Seguivo il Campobasso già da tempo e mi è sempre piaciuto per il modo di stare in campo e per l’ambiente. Arrivo molto motivato, mi sento in un buon momento di forma e voglio mettermi subito a disposizione, lavorando con continuità per crescere e dare un contributo concreto alla squadra.”