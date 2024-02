Ufficiale Novara, altri due addii: Gerbino ceduto al Carpi. Rossetti ha risolto il contratto

Serie C

ieri alle 23:10

Samuele Gerbino e Simone Rossetti salutano il Novara. Il club piemontese ha infatti annunciato la cessione del primo in Serie D al Carpi e la risoluzione del contratto con il secondo. Queste le due note:

"La Società Novara Football Club comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive di Samuele Gerbino alla Società A.C. Carpi. A Samuele i migliori auguri da parte del Club azzurro per la nuova esperienza.

La Società Novara Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con Simone Rossetti per la risoluzione consensuale del contratto. A Simone un grosso in bocca al lupo per il prosieguo della carriera".