Novara, Zunno: "Obiettivo play off raggiungbile. Mi ispiro a Del Piero, sogno Serie A e Italia"

“Sto vivendo un periodo davvero bellissimo, anche a livello fisico, sono molto contento dei miei gol”. Così Marco Zunno, attaccante classe 2001 del Novara e autore di quattro gol nell’ultimo mese, ha parlato a Tuttoc.com del proprio momento di forma e del rapporto con il tecnico Banchieri: “Il mister mi ha dato l'occasione e sono stato bravo a sfruttarla nel migliore dei modi, spero di continuare così e fare tanti gol per aiutare la squadra. Avevo esordito lo scorso anno, poi ho subito anche un infortunio ed ho saltato tutta la preparazione. Quest'anno sono molto contento per come stia andando e ringrazio il mister per la fiducia. - continua il giovane – Il mio sogno più grande è arrivare in Serie A e magari vestire la maglia della Nazionale, mentre per quanto riguarda il presente voglio contribuite a entrare nei play off perché siamo una grandissima squadra e abbiamo tutte le qualità per arrivarci. Modello? Amo tanto i giocatori con qualità e molto tecnici, sicuramente chi mi è sempre piaciuto è Alessandro Del Piero".