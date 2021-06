Olbia, Marino: "Lavorare sul nodo liquidità: post emergenza, tanti club rischiano di non averne"

Nel corso della lunga conferenza stampa odierna che si è tenuta in casa Olbia, il presidente Alessandro Marino, che ricopre anche la carica di Consigliere Federale FIGC, ha allargato il discorso anche a riforme e futuro: "Il presidente Gravina ha chiesto un mese di proroga per valutare la riforma e un paio di giorni fa ha invitato il Consiglio Federale a prendersi le proprie responsabilità. Ecco, io accolgo positivamente il sollecito del presidente e ribadisco che sono stato eletto con la precisa responsabilità di attuare un programma riformatore che per il calcio italiano è urgente e prioritario. Dobbiamo lavorare sui temi concreti e non avrò problemi a prendermi le responsabilità. C'è poi la questione della liquidità, con le scadenze rinviate a settembre. Su questo nodo dobbiamo ancora lavorarci perché il problema non è stato risolto e tante società, dopo il lungo periodo di emergenza, rischiano di non avere la disponibilità necessaria".