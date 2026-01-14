Ufficiale Parigini risolve con il Siracusa e si accasa alla Sambenedettese: contratto fino al '27

L'esperto attaccante Parigini ha salutato il Siracusa, risolvendo il contratto, per spostarsi nel Girone B e vestire la maglia della Sambenedettese. Questi i comunicati dei due club relativi all'operazione:

"Siracusa Calcio 1924 comunica di aver risolto, accogliendo una precisa richiesta del calciatore, il contratto con Vittorio Parigini. Il club ringrazia l'attaccante per il contributo nei mesi trascorsi in azzurro e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera".

"La U.S. Sambenedettese comunica di essersi assicurata le prestazioni dell'ala sinistra classe 1996 Vittorio Parigini proveniente dal Siracusa a titolo definitivo con contratto sino al 30 giugno 2027.

In questa prima parte di stagione, l'ala originaria di Moncalieri e scuola Torino, ha collezionato 15 presenze mettendo a segno 2 reti e 3 assist.

In passato ha indossato, in serie A, le casacche di Chievo, Benevento, Torino e Genoa; in B quelle di Juve Stabia, Perugia, Bari, Cremonese, Como, Feralpisalo e Lecco; in C quelle di Audace Cerignola, Spal e Siracusa, per un totale complessivo di 298 presenze, 25 reti e 19 assist. Un palmares di tutto rispetto per l'attaccante piemontese che vanta anche numerose convocazioni in maglia della Nazionale: 7 con l'U16, 17 e 3 reti con l'U17, 2 con l'U18, 11 e 4 reti con l'U19, 1 con l'U20 e ben 21 e 7 reti con l'U21.

Il numero di maglia scelto e l'11".