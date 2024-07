Ufficiale Padova, Boi via in prestito: il difensore 2005 si accasa al Cjarlins Muzane

Colpo in uscita per il Padova che oggi ha ceduto in prestito il calciatore Alessandro Boi al Cjarlins Muzane. Di seguito la nota ufficiale della formazione friulana: "Il Cjarlins Muzane è soddisfatto di comunicare che Alessandro Boi sarà un giocatore azzurroarancione per la stagione sportiva 2024/25.

Difensore, classe 2005, compie tutto il percorso giovanile nella squadra della sua città, il Padova, militandovi dall’età di 8 anni fino al campionato Primavera disputato la scorsa stagione. Da gennaio è sempre stato aggregato alla prima squadra, impegnata nel campionato di serie C, senza comunque mai esordire".