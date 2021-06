Padova, la rivoluzione dopo la mancata promozione: ai saluti Sogliano e Mandorlini

Un campionato perso prima nelle regular season, dove il Perugia ha avuto la meglio per gli scontri diretti, poi ai playoff, ai calci di rigore nella finalissima.

Brucia tutto questo in casa Padova, dove sembra ormai finito un ciclo e dove ci saranno probabilmente sicuri cambiamenti. Stando infatti a quanto riferisce padovasport.tv, pare certo l'addio di mister Andrea Mandorlini, in scadenza di contratto e opzionato solo in caso di promozione, ma molto probabile è anche quello del Ds Sean Sogliano: tempo fa, il direttore ricordò che avrebbe atteso prima il termine della stagione e poi sciolto le riserve sul futuro, ma, al netto dell'anno di contratto che ancora lega le parti, l'addio non è ipotesi lontana.