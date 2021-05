Ds Padova: "La priorità è finire al meglio la stagione. Poi valuterà per il mio futuro".

vedi letture

Come riferisce ll Gazzettino - ed. Padova, in casa Padova è il Ds Sean Sogliano ad aver parlato del momento attuale dei suoi, impegnati nella corsa playoff, non senza però uno sguardo al futuro: "In questo momento la mia priorità è fare bene questo finale di stagione, dopodiché non rimarrò solo perché ho il contratto. E' 15 anni che faccio questo mestiere e siccome vivo ogni annata in maniera molto forte a livello passionale, perché sono una persona che più si ferma in un posto e più si affeziona e si lega all'ambiente e alle persone che frequenta, come è successo qui a Padova, ogni volta che termina una stagione a prescindere dal risultato finale mi devo prendere due-rte giorni per parlare con la proprietà. Se si riparte, lo si deve fare con la stessa passione e intensità che ci abbiamo messo quest'anno".