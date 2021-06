Padova, Mandorlini: "Faccio fatica a spiegare cosa è successo. Ci è andata bene"

vedi letture

Il Padova questo pomeriggio ha rischiato una clamorosa eliminazione dai play off per mano del Renate, salvandosi solo nel finale grazie al gol di Ronaldo. Al termine della gara il tecnico biancoscudato Andrea Mandorlini ha commentato così la prestazione dei suoi: "È stata dura, abbiamo pagato tutto e fatto tanti errori riuscendo a recuperare qualcosa solo nel finale. Nel primo tempo eravamo in completa gestione, ma nel secondo abbiamo rischiato tanto, perdendo ogni linea di gioco e rischiando all'inverosimile. Faccio fatica a spiegare quello che è successo, perché non mi sembra vero. - continua Mandorlini come riporta Padovagoal.it - Alla fine siamo riusciti a conquistare questa qualificazioni e mi auguro che si possa uscire tutti più forti da questa situazione in cui ci siamo trovati. La prossima gara sarà una semifinale e sarà ancora più importante della gara di questa sera. Dovrà essere tutta un'altra storia".