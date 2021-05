Padova, Mandorlini: "Semifinali playoff? Prima pensiamo a vincere il ritorno col Renate"

Esordio con il botto per il Padova nei playoff, con la formazione biancoscudata che ha quasi ipotecato la semifinale: ieri, infatti, nella gara di andata dei quarti di finale, i veneti hanno battuto 1-3, in quel di Meda, il Renate, e ora si apprestano a giocare il ritorno.

Di tutto questo, come riferiscono i canali ufficiali del club, ne ha parlato il tecnico Andrea Mandorlini: “Siamo moderatamente contenti, eravamo fermi da un mese, trovavamo una squadra che stava bene e pericolosa, era importante il risultato. Abbiamo messo minuti nelle gambe dopo tanto tempo. Ci sono tanti aspetti positivi, ma è solo la prima parte, c’è ancora mercoledì da giocare. Non bisogna essere pessimisti, ma dobbiamo recuperare chi ha giocato la gara, non abbiamo tanto tempo e siamo già dentro la prossima partita. Vorrei fare 4-5 cambi per dare minutaggio a tutti ed essere tutti pronti. Abbiamo poco tempo, il mio compito è di recuperare più giocatori possibile. Allenare meglio è un conto, non prepararla o non andare preparati alla prossima gara non è un’eventualità possibile. Ci sono letture durante la gara, a livello nervoso devi sempre essere dentro la gara. Un altro gol poteva cambiare la gara, invece siamo stati bravi, ma come ho detto ai ragazzi bisogna essere concentrati fino al 90°. Io mi metto nei panni dei ragazzi, sul 3-1 volevano ancora attaccare, ma dobbiamo anche pensare a mercoledì".

Nota poi alle possibili future avversarie: "Non ho guardato, so che la gara di Avellino-Sudtirol è stata molto tirata, l’Avellino è una squadra forte, gioca in un campo difficile, con un buon allenatore, ma noi dobbiamo pensare a noi stessi. Non è ancora finita per loro come non è ancora finita per noi".