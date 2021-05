Padova, maxi squalifica per razzismo a Santini: fissata al 10 giugno l'udienza del ricorso

Dieci turni di squalifica per un presunto insulto razzista, l'immediato ricorso del suo Padova, ma Claudio Santini non giocherà comunque parte dei playoff, anche se forse potrebbe rientrare per la doppia finale in programma il 13 e il 16 giugno (e che ovviamente i biancoscudati devono conquistare): la Corte Federale d'Appello, infatti ha fissato al 10 giugno la data per la discussione del ricorso.

Questa la nota della società:

"Il Calcio Padova comunica che con un provvedimento emanato in data odierna, la Corte Federale d’Appello ha fissato la data per la discussione del ricorso presentato da Claudio Santini per il 10 giugno 2021. In forza del precedente provvedimento, fino a quella data il calciatore non sarà a disposizione di mister Mandorlini".