Padova, Ronaldo: "Favoriti per la promozione in B? Intanto battiamo il Renate"

Un piede in semifinale, perché la gara di andata ha parlato di un 3-1 in proprio favore. Ma il Padova non ha intenzione di abbassare l'allerta, e quest'oggi, nella gara di ritorno contro il Renate battaglierà fino all'ultimo, come ha dichiarato Ronaldo alla vigilia del match ai canali ufficiali della società: "Siamo consapevoli che sarà una partita difficile come lo è stato all’andata, abbiamo avuto qualche grattacapo, sappiamo però i nostri valori, come conosciamo i loro. Dobbiamo iniziare con molta attenzione, va fatta una grande partita per passare il turno. 1000 tifosi allo stadio? Finalmente, siamo felici, saranno pochi, speravamo di più, ma per adesso è cosi. Saremo felici e finalmente anche loro avranno una piccola gioia. Speriamo di regalarne a loro e a chi è costretto a rimanere a casa".

Nota poi generale: "C’erano molte squadre quotate ai playoff e sono uscite, significa che non ci sono partite facili. Tanti ci danno per favoriti per metterci pressione, noi dobbiamo essere consapevoli della nostra forza, sappiamo che tipo di campionato abbiamo fatto, dobbiamo cercare di arrivare fino in fondo. Dopo tanto tempo fermi c’erano dei dubbi su come potevamo affrontare la partita, ma abbiamo risposto con una prova grintosa, anche i subentrati, questo è un’ulteriore dato che da fiducia. Siamo nella strada giusta".