Palermo, Accardi: "Non ha senso guardarsi indietro: siamo ai playoff, tutto può accadere"

vedi letture

Simbolo del nuovo Palermo, anello di congiunzione tra passato e presente: dalle colonne del Corriere dello Sport, il difensore rosanero Andrea Accardi ha fatto il punto della situazione sui suoi.

Partendo da ambizioni, la B diretta, sfumate: "Non puoi stravolgere in pochi mesi la classifica, però non più ha senso guardare indietro per lasciarsi andare ai rimpianti. A inizio di stagione avevamo altri obiettivi. Ora siamo nei playoff e tutto può accadere: dovremmo essere protagonista ma senza presunzione. Se esaminiamo le singole prestazioni, le brutte figure sono arrivate con gli avversari che abbiamo sottovalutato. Un atteggiamento da cancellare. Possiamo giocarcela con tutti. Con le più forti diamo il meglio. Lo abbiamo anche dimostrato. Il destino è nelle nostre mani. Miglioriamo di giorno in giorno sul piano della continuità e Filippi tiene particolarmente a questo aspetto. Noi dobbiamo trovare e mantenere le giuste motivazioni. Obiettivo settimo posto? Pensiamo a vincere, poi si vedrà".