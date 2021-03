Palermo, Santana senti Lucarelli: "Gol in tutte le serie? I miei valgono di più, ero difensore!"

vedi letture

Raffaele Rubino, Alessandro Lucarelli, Mario Alberto Santana e Lorenzo Pasciuti: cosa accomuna i tre giocatori? Semplice, sono gli unici in Italia ad aver segnato con la stessa squadra dalla Serie D alla Serie A. Il primo (Ds del Livorno) con il Novara, il secondo con il Parma, di cui ora è dirigente, l'ultimo (attualmente alla Carrarese) col Carpi e Santana con il Palermo.

Record stabilito nel recente turno infrasettimanale nel derby contro il Catania.

Di questo, dalle colonne del Corriere dello Sport, ne ha parlato proprio Lucarelli: "Col Parma ho vissuto il fallimento mentre eravamo in A e ho scelto di restare con quella maglia anche quando si è ripartiti dalla D. Mi sono legato alla città per senso di appartenenza, ho voluto dare una mano. E l'ho fatto anche con i gol. Non si offenda Mario ma rispetto a lui e Pasciuti, che col Carpi ha ottenuto la stessa impresa, la mia vale un po' di più perché io sono un difensore! L'aspetto più importante per entrambi è la voglia di inseguire un sogno e diventare alfieri di una rinascita. Santana è tornato quando il Palermo ha ricominciato dai dilettanti e questo gli fa onore".