Palmieri: "A Sassuolo sto bene, ma sarebbe difficile dire di no alla chiamata del Bari"

Francesco Palmieri, ex attaccante del Bari, barese doc, e attuale responsabile del settore giovanile del Sassuolo, intervenuto ai microfoni di Radio Bari, ha parlato anche del proprio futuro e di un possibile salto tra i "grandi" in una piazza a cui è legatissimo: "A Bari ci verrei volentieri, conosco bene la strada. Lavoro da anni per una grande e importante società con la quale mi sono sempre trovato bene soprattutto grazie alla qualità delle persone con cui lavoro, ma non posso nascondere che sentirei anch’io il richiamo per una eventuale crescita professionale, che mi porterebbe a fare un passo in avanti dopo tanti anni passati con i più giovani; infine sono nato a Bari e amo la mia città d’origine".