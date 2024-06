Ufficiale Pergolettese, accordo biennale con opzione per la terza con Lorenzo Cordaro

L’U.S. Pergolettese comunica con grande piacere e soddisfazione di essersi assicurata le prestazioni sportive del portiere Lorenzo Cordaro. Nato a Ciriè (TO) il 02 ottobre 2004, alto 1,93, da giovanissimo viene aggregato al settore giovanile della Juventus dove rimane fino all’Under 18. Dopo una stagione disputata nella Primavera dell’Alessandria si trasferisce all’Arconatese in serie D dove disputa il suo primo campionato tra i “grandi” disputando 31 gare. Passato nelle fila del Ravenna nella scorsa estate, ha difeso i pali della formazione emiliana in 33 partite.

Richiesto da numerose società, Lorenzo ha scelto la Pergolettese per la sua entrata nel mondo professionistico, dove ha firmato un contratto per due stagioni con una opzione per la terza.