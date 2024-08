Ufficiale Pergolettese, accordo con il Frosinone per il trasferimento in Lombardia di Yokoyoko

È con la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che la Pergolettese "comunica l’arrivo in maglia gialloblù dal Frosinone Calcio in prestito temporaneo, del difensore - centrocampista esterno italo-ivoriano Bouabre Evan Yokoyoko.

Nato a Bologna il 23.12.2003 ha militato nel Corticella in Serie D per poi passare nel Frosinone Primavera per due stagioni. All’inizio della scorsa annata ha iniziato nel Rimini per poi rientrare a Frosinone dove ha concluso la stagione.

A Evan un benvenuto nella Pergolettese ‘24/’25".

Sempre ai canali ufficiali del club, le sue parole dopo la firma sul contratto: "Essere arrivato qui è un passaggio molto importante per me. Sono pronto perché ho fatto un bel ritiro col Frosinone dal 7 luglio quando abbiamo iniziato. Mi sento pronto e carico per poter fare una bella stagione e dare il massimo alla squadra per raggiungere, innanzitutto, la salvezza il prima possibile e poi in seguito si vedrà".

E la nota conclusiva va alla sua esperienza con la formazione ciociara: "Al Frosinone ho fatto tre anni, di cui due con la Primavera. Poi l'anno scorso sono andato in prestito al Rimini, ma poi sono ritornato al Frosinone Primavera perché non giocavo molto. Quest'anno mi si è prospettata questa opportunità della Pergolettese e cercherò di coglierla al meglio: spero che sia un anno molto importante, io darò al massimo"