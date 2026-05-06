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Pergolettese, Marinelli: "Salvezza molto sofferta. A breve pianificheremo il futuro"

Pergolettese, Marinelli: "Salvezza molto sofferta. A breve pianificheremo il futuro"TUTTO mercato WEB
© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com
Luca Bargellini
Oggi alle 16:43Serie C
Luca Bargellini

Ospite delle colonne del quotidiano La Provincia, Massimiliano Marinelli, presidente della Pergolettese, ha tracciato un bilancio della stagione conclusa con la salvezza diretta nel Girone A di Serie C.

"La Pergolettese è ormai una grande realtà nel panorama del calcio professionistico, con una società solida alle spalle che ha sempre cercato di creare una squadra all’altezza di questa categoria, inserendo giovani di categoria e spendendo anche cifre importanti, ma mai sopra le proprie possibilità. Abbiamo dimostrato ancora una volta quanto questa società tenga alla permanenza nella terza serie professionistica. È stata una salvezza molto sofferta, soprattutto se pensiamo alla situazione di classifica in cui eravamo a fine gennaio. Un risultato ottenuto grazie a un gruppo compatto che, insieme alla società, non ha mai smesso di crederci sempre, anche nei momenti più difficili.

Sul futuro il numero uno della Pergo, però, glissa: “Ora è tempo di festeggiare e rilassarsi. Tra poco penseremo al futuro guardando anche i possibili nuovi assetti societari. Tutto sarà fatto solo ed esclusivamente per il bene della Pergolettese".

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