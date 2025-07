Ufficiale Pergolettese, tesserato il centrale Bane: ha firmato un biennale con opzione

L’U.S. Pergolettese è lieta di comunicare di essersi assicurata le prestazioni sportive del difensore centrale Abdoul Bane.

Nato a Parma il 21.03.2001, è reduce da una brillante stagione nel Pro Palazzolo dove in 36 gare ha realizzato 5 reti, stagione culminata con la vittoria dei playoff. Cresciuto nelle giovanili del Parma, ha poi indossato le maglie del Gozzano, con la vittoria del campionato, del Vado e poi due stagioni nel Pro Palazzolo. Ora la prima stagione nel professionismo nella Pergolettese con un contratto biennale più una opzione per il terzo.

“Sono molto felice e soprattutto soddisfatto di aver raggiunto questo step della mia carriera – ha dichiarato dopo la firma del contratto - speriamo che sia il primo passo verso anni veramente importanti per me. Ringrazio la Pergolettese che mi ha permesso di fare questo salto di categoria; spero di ripagarla sul campo.”

Siete un difensore centrale che ha il vizio del gol.

“Sì appena ha la possibilità vedo a colpire in area avversaria. A Palazzolo ho chiuso con 5 gol, spero di ripetermi anche quest'anno anche perché ho visto che la squadra è abituata: l'anno scorso il difensore Tonoli ha fatto 9 gol. Cercherò di imitarlo nel mio possibile e di aiutare la squadra.”

Sei cresciuto nelle giovanili del Parma, poi com'è proseguita la tua carriera?

“Dal Parma sono andato a Gozzano, dove abbiamo vinto il campionato, poi purtroppo per vicissitudini varie non siamo saliti. Da lì sono andato al Vado e poi ho fatto due anni a Palazzolo con la vittoria dei playoff nella stagione passata e adesso sono qua carico e pronto per inziare.”

Hai già conosciuto il mister e hai visto il centro sportivo per gli allenamenti: la tua impressione?

“Ottimi campi e ottimo centro sportivo. Mi avevano già hanno parlato benissimo dei campi della Pergolettese: adesso li ho visti con i miei occhi. Speriamo di toglierci molte soddisfazioni.”

Tra l’altro ritroverai un tuo ex compagno dell'anno scorso come Filippo Doldi.

“Siamo molto amici, ci eravamo già trovati bene, speriamo di continuare e di far bene come abbiamo fatto l'anno scorso.”