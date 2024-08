Ufficiale Perugia, a centrocampo arriva il 2005 Di Maggio dall'Inter: i dettagli

Nuovo arrivo in casa del Perugia: ecco Luca Di Maggio, centrocampista classe 2005 in arrivo dall'Inter. Ecco il comunicato del club: "AC Perugia Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con F.C. Internazionale Milano per l’acquisizione a titolo temporaneo, fino al termine della stagione, del calciatore Luca Di Maggio. Il centrocampista classe 2005 è nato a Segrate (Milano) ed è cresciuto nel settore giovanile dell’Inter. Nel 2021-22, ha raccolto 10 reti e 4 assist in 29 presenze, sfiorando lo scudetto con l’U17, perdendo in finale contro il Bologna".

Nel 2022-23 in Primavera 1 rete e 1 assist in 26 presenze. Nella stagione appena terminata è stato uno dei punti fermi dell’U19 arrivata vicina alla finale scudetto, segnando ben 8 reti. Convocato in Nazionale Under 19 ha partecipato all’ultimo Europeo segnando una rete.