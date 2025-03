Ufficiale Perugia, al capolinea l'avventura del ds Giugliarelli: c'è l'addio consensuale con il Grifo

Dopo gli spifferi delle scorse settimane, emerse specialmente dopo l’esonero di Lamberto Zauli e la chiamata di Vincenzo Cangelosi sulla panchina del Perugia, arriva anche l’ufficialità della separazione con il direttore sportivo Jacopo Giugliarelli che aveva assunto il ruolo nella scorsa stagione. Non si tratta di un addio unilaterale, ma come si legge nel comunicato, di una decisione consensuale di prendere strade diverse viste le diverse vedute fra l'ormai ex ds e la nuova proprietà argentina, guidata da Javier Faroni che ha acquistato il club lo scorso settembre. Di seguito il comunicato del club umbro:

AC Perugia Calcio ringrazia sentitamente Jacopo Giugliarelli per il percorso fatto insieme. Il Club e il direttore sportivo comunicano di aver trovato l’accordo per risolvere in modo consensuale il contratto in essere fra le parti.

Arrivato nella stagione 2017/2018 Giugliarelli ha ricoperto il ruolo di responsabile settore giovanile contribuendo alla crescita tecnica e umana di tanti ragazzi, alcuni dei quali approdati in prima squadra o ceduti ad altre società.

Dalla stagione 2023/2024 ha ricoperto il ruolo di direttore sportivo della prima squadra.

Il presidente Faroni ci tiene a ringraziare Jacopo per il grande lavoro svolto fin qui augurandogli le migliori soddisfazioni professionali".