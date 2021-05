Perugia, Caserta: "Il derby di Supercoppa? Vogliamo regalare anche questa gioia ai tifosi"

Alla vigilia della sfida di Supercoppa contro la Ternana è intervenuto in conferenza stampa il tecnico del Perugia Fabio Caserta: "Chiudere con una partita del genere è molto bello. Si affrontano due squadre che hanno vinto in un derby molto sentito, per noi è un motivo di orgoglio aver riportato il Perugia in B. Domani dobbiamo cercare di vincere, abbiamo solo un risultato per portare a casa questa Supercoppa sapendo di affrontare una squadra che ha fatto un campionato strepitoso, forte in tutti i reparti e che ti dà l'impressione di essere consapevole della propria forza. Andremo a Terni con la massima serenità e la sicurezza di essere forti anche noi. Domani non sarà una partita come le altre perchè è un derby e la posta in palio è molto alta. Vogliamo regalare una soddisfazione ai tifosi e a noi stessi, ce la metteremo tutta per fare bene. L'annata sarebbe comunque positiva anche in caso di sconfitta. Con una vittoria sarebbe ancora più bella".