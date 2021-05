Perugia, in prova il difensore franco-maliano Diedie Traore. Si è svincolato dai L.A. Galaxy

Primo volto nuovo in vista della stagione che sancirà il ritorno in B del Perugia. Stando a quanto riportato dal Corriere dell’Umbria presso il gruppo agli ordini di Fabio Caserta è arrivato in prova il difensore franco-maliano classe 1999 Diédié Traoré. Il giocatore, cresciuto nel settore giovanile del Metz, è reduce da tre anni nelle fila dei Los Angeles Galaxy in MLS.