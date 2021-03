Perugia, la furia di Comotto: "C'erano 3 rigori per noi. Quanto successo oggi è scandaloso"

È un Gianluca Comotto furioso quello che si presenta ai microfoni di Umbria tv dopo l’1-1 contro il Cesena maturato all’ultimo secondo: “Sono venuto qui perché il lato tecnico non conta quando non viene dato il primo rigore di oggi. Poi nel secondo tempo c’erano altri due rigori clamorosi per falli su Vano e Bianchimano. - esordisce il dg del Perugia – La prestazione mi conforta, la squadra ha dato tutto, ma con il rigore del primo tempo e l’espulsione la partita poteva finire lì. Quanto successo oggi, dopo gli scriccioli arbitrali con la Samb, è molto grave, questa gara è stata condizionata dall’arbitraggio ed essere condizionati da fattori esterni, al di là di nostri possibili errori, dà un grande fastidio. Quanto successo oggi è scandaloso. Ora dobbiamo continuare ad andare avanti cercando di vincerle tutte e se non arriveremo primi vorrà dire che vinceremo i playoff”.