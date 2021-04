Perugia, una settimana di passione: manca solo una vittoria per la serie B

Al Perugia manca solo l'ultima vittoria per il ritorno in serie B. La doppietta di Mattia Minesso contro il Matelica vale il sesto successo consecutivo per il Grifo, ma non è bastato per fare via alla festa promozione, visto che anche il Padova ha portato a casa i tre punti (con i biancoscudati che restano dietro per la differenza reti negli scontri diretti). Come scrive La Gazzetta dello Sport, sarà una settimana di passione per il Perugia che dovrà battere a domicilio la Feralpisalò per vincere il campionato e tornare in serie B.