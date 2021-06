Pescara, dietrofront su Memushaj. Il centrocampista potrebbe partire in prestito

L’arrivo di Gaetano Auteri sulla panchina del Pescara potrebbe complicare la permanenza di Ledian Memushaj in biancoazzurro nella prossima stagione nonostante altri due anni di contratto in essere. Il capitano infatti ha caratteristiche che mal si adattano al centrocampo a due del neo allenatore e per questo potrebbe fare le valigie, anche se una decisione verrà presa solo dopo il ritiro precampionato. Secondo quanto riferisce Il Messaggero il presidente Sebastiani e l’agente del calciatore potrebbero valutare il prestito in Serie B per poi ridiscutere tutto fra una stagione.