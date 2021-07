Pescara, Galano può rimanere. Ipotesi rinnovo contrattuale per l'attaccante

Pescara con il dubbio Cristian Galano. L'attaccante pugliese era considerato tra i possibili partenti ma, come riporta Il Messaggero, alla fine potrebbe decidere di rimanere in Abruzzo e giocarsi le sue carte con Auteri in panchina. L'ultima parola spetta al presidente Sebastiani perché Galano andrà in scadenza il prossimo giugno e potrebbe chiedere un rinnovo contrattuale per rimanere.