Ufficiale Pianese, nuovo innesto a centrocampo: arriva Lorenzo Peli dall'Atalanta U23

Lorenzo Peli è un nuovo giocatore dell’U.S. Pianese. Cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta, il centrocampista classe 2000 è reduce da una stagione disputata con la formazione Under 23 bergamasca. La sua prima esperienza tra i professionisti risale alla stagione 2019/20, con la maglia del Como in Serie C. Da allora ha vestito le maglie di Reggina, ancora Como, Novara, Pontedera e Ancona, collezionando presenze tra Serie B e Serie C. Peli arriva a Piancastagnaio a titolo definitivo e si unirà alla squadra già dall’inizio del ritiro precampionato.

“Sono molto felice di essere arrivato alla Pianese”.

Queste le prime parole in bianconero di Lorenzo Peli, che ha poi aggiunto: “L’impressione che ho avuto dell’ambiente in generale, parlandone anche con il Direttore Sportivo, è stata davvero positiva e mi ha fatto molto piacere la fiducia ricevuta. Spero di riuscire a ripagarla con delle belle prestazioni. A livello di squadra, l’obiettivo è fare il meglio possibile, magari evitando di soffrire troppo nel corso della stagione”.