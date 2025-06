Ufficiale Pianese, ufficiale la separazione con Alessandro Formisano e il suo staff

È ufficiale, Alessandro Formisano non sarà l’allenatore della pianese per il prossimo anno. Tramite i canali ufficiali il club bianconero l’interruzione con l’ex allenatore del Perugia, che interessa a molti per la stagione ventura. Di seguito il comunicato:

Fine del percorso con mister Formisano

La Pianese e Alessandro Vittorio Formisano si separano di comune accordo. Questa mattina è stata formalizzata la risoluzione del contratto, che segna la conclusione dell'esperienza in bianconero per il tecnico.

Insieme a lui lasciano il club anche il viceallenatore Valerio Pignataro, il preparatore atletico Lorenzo Scalzeggi e il collaboratore tecnico Giacomo Lenzi.

La società ringrazia mister Formisano e il suo staff per il lavoro svolto e la professionalità dimostrata. A tutti loro, un sincero in bocca al lupo per il futuro.