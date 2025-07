Ufficiale Il Benevento si rinforza in attacco, dalla Pianese arriva Guglielmo Mignani

Rinforzo in attacco per il Benevento, che ha acquistato da titolo definitivo dalla Pianese il classe 2002 Guglielmo Mignani. Di seguito il comunicato del club sannita:

Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto l'accordo con la società U.S. Pianese per il trasferimento a titolo definitivo dell’attaccante Guglielmo Mignani.

Il calciatore, classe 2002, ha firmato un contratto che lo legherà al Club giallorosso fino al 30 giugno 2028.

Questo invece il comunicato della Pianese

L’US Pianese rende noto di aver formalizzato la cessione a titolo definitivo del calciatore Guglielmo Mignani al Benevento. A Guglielmo, protagonista indiscusso di queste ultime due stagioni, nelle quali ha trascinato le zebrette alla vittoria del campionato di Serie D e al raggiungimento dei playoff in Serie C, va il ringraziamento per il contributo offerto nel corso della sua esperienza a Piancastagnaio e l’augurio per le migliori fortune personali e professionali.