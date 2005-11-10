Ufficiale Picerno, c'è il rinnovo del mediano Maselli: ha firmato fino al 2028

"L’AZ Picerno rende noto di aver raggiunto l’accordo con il calciatore Sergio Maselli per il prolungamento del contratto che lo legherà ai colori rossoblù fino al 30 giugno 2028. L’AZ Picerno augura a Sergio Maselli le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua avventura in rossoblù.". Il club rossoblù comunica così il rinnovo del centrocampista classe 2001 arrivato nel gennaio 2025 dal Giugliano e che in questa stagione e mezzo ha collezionato 24 presenze.

Queste le parole del Direttore Generale Vincenzo Greco: “Sergio è un calciatore nel quale crediamo molto. Anche nei momenti più complicati quest’anno ha dimostrato serietà, dedizione e senso di appartenenza. Questo rinnovo è la naturale conseguenza della fiducia che riponiamo nelle sue qualità e della volontà condivisa di continuare insieme il nostro percorso.”