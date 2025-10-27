Picerno, tegola a centrocampo: rottura del crociato e distrazione del collaterale per Maselli

Brutta tegola per il Picerno che perderà per molti mesi, con la stagione pressoché compromessa, il centrocampista Sergio Maselli, classe 2004. Il giocatore, che finora ha disputato nove gare tutte da titolare in campionato, nel corso dell’allenamento di una settimana si era infortunato al ginocchio e oggi sono state rese note le sue condizioni dopo gli esami specialistici a cui si è sottoposto con una terribile notizia: la lesione del crociato anteriore e la distrazione di quello collaterale laterale.

Questa la nota del club rossoblù in merito:

“L’AZ Picerno comunica che, in data 22 ottobre 2025, durante una seduta di allenamento, il calciatore ha riportato una distorsione al ginocchio destro.

Gli accertamenti strumentali effettuati hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore (LCA) e una distrazione del legamento collaterale laterale (LCL). Il giocatore sarà sottoposto a intervento chirurgico nei prossimi giorni”.