Ufficiale Picerno, capitan Esposito al rinnovo: firma fino al 2026

Giornata di rinnovi in casa dell'Az Picerno: il capitano Emmanuele Esposito ha prolungato il proprio contratto con il club per altri due anni.

Ecco il comunicato apparso sul sito della società: "La Società dell’AZ Picerno comunica che il calciatore Emmanuele Esposito ha sottoscritto un rinnovo di contratto che lo legherà all’AZ sino al 30/06/2026. Reduce da una sontuosa stagione, per il dodicesimo anno Emmanuele vestirà ancora la maglia rossoblu, ormai una seconda pelle".

Il comunicato prosegue sottolineando l'importanza che questa firma rappresenta per la dirigenza: "Il DG Vincenzo Greco ha per questo voluto ulteriormente cementare il legame tra Picerno e il nostro capitano, il quale è dunque chiamato ad avere la massima responsabilità della squadra, tanto come leader tecnico quanto come collante emotivo del gruppo squadra. Grazie alle sue uniche qualità tecniche e umane il Presidente Donato Curcio e il DG Greco augurono dunque a capitan Esposito le migliori fortune sportive in rossoblù con la maglia del Picerno".