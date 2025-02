Ufficiale Picerno, una novità: Davide Carriero nuovo team manager, accordo fino a giugno

vedi letture

All'indomani del pareggio in extremis per 1-1 contro la Cavese (al quindicesimo posto in classifica di Serie C, girone C), siglato da Domenico Franco allo scadere (90'+5), il Picerno ha un importante annuncio da fare. Un cambiamento importante a protezione di mister Francesco Tomei e del suo staff. Di seguito l'annuncio del club rossoblù.

"L’AZ Picerno comunica che Davide Carriero è il nuovo Team Manager della Prima Squadra. L’incarico avrà durata fino al termine della stagione in corso.

Carriero porta con sé esperienza e professionalità, qualità che metterà a servizio del Club per garantire il miglior supporto organizzativo alla squadra e allo staff tecnico.

A Davide un caloroso benvenuto e un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura con i colori rossoblù!", la chiosa dell'ufficialità della società dei Melandrini.