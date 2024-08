Ufficiale Picerno, ecco Franco dal Messina. Il dg Greco: "Segnale della nostra ambizione"

Nuovo arrivo in casa del Picerno: ecco il centrocampista classe '92, Domenico Franco in arrivo dal Messina, come vi abbiamo anticipato negli scorsi giorni qui su TuttoMercatoWeb.

Questo il comunicato del club: "L’AZ Picerno è lieto di annunciare l’acquisto di Domenico Franco, centrocampista classe 1992, il quale ha sottoscritto un contratto sino al 30/06/2026. L’arrivo di Franco è un significativo rinforzo per la mediana, aggiungendo qualità, visione di gioco e leadership alla rosa rossoblù. Con oltre 300 presenze nei campionati professionistici italiani, nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di squadre importanti come Salernitana, Chievo Verona e Cesena. Con l’acquisto di Franco, l’AZ Picerno continua a rafforzare la propria rosa con giocatori di spessore, dimostrando la volontà di voler continuare il percorso di crescita. Benvenuto nell’AZ Picerno Domenico!".

Il direttore generale del Picerno, Vincenzo Greco, ha commentato così il suo arrivo ai canali ufficiali del club: "La firma di Domenico Franco è un segnale forte delle nostre ambizioni. Siamo certi che la sua esperienza e le sue qualità tecniche saranno fondamentali per il nostro progetto".