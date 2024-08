Ufficiale Picerno, accordo con Andrea Cadili per la risoluzione del contratto: è svincolato

L’AZ Picerno trova un accordo per la risoluzione del contratto con Andrea Cadili, difensore centrale classe '99, che era arrivato nell'ultima finestra di mercato, quella invernale a gennaio 2024, dalla Casertana. L'anno scorso 16 presenze per lui fra Casertana e Picerno.

Ecco il testo del comunicato del club: "L'AZ Picerno comunica di aver raggiunto l’accordo con Andrea Cadili per la risoluzione del contratto che legava il calciatore ai rossoblu. La Società ringrazia Andrea per la professionalità dimostrata, augurandogli le migliori fortune per il raggiungimento dei più alti traguardi sportivi".