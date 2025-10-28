Esclusiva TMW
Picerno, idea per la difesa: nel mirino De Santis, Gonnelli e Benedetti. Spunta anche Manetta
Secondo quanto raccolto dalla redazione, AZ Picerno starebbe valutando l’opportunità di rinforzare il pacchetto difensivo con l’ingaggio di un centrale svincolato. Tra i profili seguiti ci sarebbero Mirco De Santis, Lorenzo Gonnelli e Simone Benedetti, tutti giocatori con esperienza tra Serie B e Serie C. Nelle ultime ore sarebbe emersa anche l’ipotesi di un ritorno di Marco Manetta (nella foto), già protagonista in rossoblù nelle passate stagioni e rimasto molto legato all’ambiente lucano. La dirigenza picernese sta monitorando la situazione, pronta a intervenire qualora si presentasse l’occasione giusta.
© Riproduzione riservata
Altre notizie Serie C
Esclusiva TMWPicerno, idea per la difesa: nel mirino De Santis, Gonnelli e Benedetti. Spunta anche Manetta
Editoriale di Raimondo De Magistris Tudor esonerato ma il problema è ai vertici: per il terzo anno consecutivo la Juve cambia allenatore durante la stagione. Società senza visione: molti tifosi rimpiangono Andrea Agnelli
Le più lette
3 Tudor esonerato ma il problema è ai vertici: per il terzo anno consecutivo la Juve cambia allenatore durante la stagione. Società senza visione: molti tifosi rimpiangono Andrea Agnelli
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile