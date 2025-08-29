Ascoli, arriva un nuovo difensore: Pagliai ha firmato un contratto triennale
Nuovo innesto in difesa per l'Ascoli che preleva dal Picerno il terzino destro, che può giocare anche sulla corsia opposta, Pagliai a titolo definitivo. Questa la nota dei marchigiani:
"Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Picerno le prestazioni sportive del difensore Gabriele Pagliai, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2028.
Toscano di Empoli, è un 2002 cresciuto nelle giovanili del Pisa; le prime esperienze in D con Casarano e Novara sono il preludio al debutto in C col Picerno, squadra in cui ha militato nelle ultime tre stagioni collezionando 91 presenze, 2 gol e 11 assist.
Pagliai, che oggi pomeriggio sarà a disposizione di Mister Tomei per la seduta di allenamento, vestirà la maglia bianconera numero 2".
