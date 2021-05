Play off Serie C, il Giudice sportivo: due turni a Baraye dell'Avellino. Stop anche a mister Vecchi

Il Giudice Sportivo di Serie C in base alle risultanze arbitrali del primo turno della fase nazionale dei play off di Serie C ha squalificato per una giornata il tecnico del Sudtirol Stefano Vecchi, che salterà così la gara di ritorno contro la Pro Vercelli. Per quanto riguarda invece i giocatori stop di due giornate per Joel Baraye dell’Avellino per “atto di violenza verso un avversario al termine della gara”, mentre Marco Curto (Sudtirol), Lorenzo Bordo (Matelica) e Alberto Masi (Pro Vercelli) sono stato squalificati per una giornata.