Play off Serie C, impresa Albinoleffe: Catanzaro out. In semifinale anche Avellino e Padova

L’impresa di giornata è firmata dall’Albinoleffe che dopo aver pareggiato all’andata contro il favorito Catanzaro è andato a vincere in Calabria – 0-1 gol di Gelli a sette della fine – eliminando i giallorossi e qualificandosi per la semifinale dei play off di Serie C. Sfiora l’impresa invece il Renate che quasi ribalta il discorso qualificazione contro un’altra favorita come il Padova. Le pantere all’Euganeo dopo un primo tempo chiuso senza reti si portano sul 3-0 in poco più d un quarto d’ora fi gioco grazie alle reti di Galuppini, Kabashi e Giovinco. I nerazzurri sarebbero così qualificati avendo ribaltato il 3-1 biancoscudato dell’andata, ma a poco dal termine il solito Ronaldo toglie le castagne dal fuoco alla squadra veneta segnando il gol che permette il passaggio del turno grazie al miglior piazzamento in stagione. Ultima ad accedere alle finali è l’Avellino che, forte del 2-0 dell’andata, stringendo i denti e giocando per oltre un tempo con l’uomo in meno perde solamente per 1-0, subendo il gol all’ultimo minuto di recupero, contro il Sudtirol.

Alessandria-Feralpisalò 1-0 [and. 0-1] (45° Arrighini)

Catanzaro-Albinoleffe [and 1-1] 0-1 (83° Gelli)

Padova-Renate [and 3-1] 1-3 (82° Ronaldo; 49° Galuppini, 56° Kabashi, 66° Giovinco)

Sudtirol-Avellino [and 0-2] 1-0 (99° Casiraghi)

in neretto le squadre che accedono in semifinale