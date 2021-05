Playoff Serie C, Cassano scende a fianco della Feralpisalò: "Realtà come le vostre vanno tifate"

"Un abbraccio grande alla Feralpisalò, al club e a tutti i dirigenti, perché le realtà come le vostre vanno sempre sostenute, e affettivamente anche tifate. Un abbraccio grande e in bocca al lupo per i playoff... carica!": con questo messaggio, diramato via Instagram, Antonio Cassano ha dato il proprio supporto alla Feralpisalò, impegnata nella corsa alla Serie B.

I playoff di C, infatti, vedono i gardesani tra i protagonisti della lotta alla promozione, e con un impegno ormai imminente: il ritorno dei quarti di finale playoff, sul campo dell'Alessandria.